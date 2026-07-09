Nhận định Tây Ban Nha – Bỉ vào lúc 02:00 ngày 11/07 khẳng định đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai thế lực bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay. Theo chuyên gia Xoilac, tuyển Tây Ban Nha đang trình diễn lối chơi kiểm soát xuất sắc cùng hàng phòng ngự thép chưa để lọt lưới bàn nào từ đầu giải. Trong khi đó, Bỉ cũng thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm sau màn vùi dập đội chủ nhà Mỹ tại vòng đấu trước.

Nhận định phong độ hai tuyển Tây Ban Nha – Bỉ trước trận

Trước khi bước vào màn so tài tại vòng tứ kết World Cup 2026, cả hai tuyển đều đã trải qua những trận đấu cảm xúc. Sự tương phản giữa lối chơi thực dụng, chắc chắn của Tây Ban Nha và bùng nổ hàng công của tuyển Bỉ tạo nên kịch bản khó lường cho người hâm mộ.

Phong độ ra sân gần đây của Tây Ban Nha – Bỉ

Diễn biến phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hiện được đánh giá là tuyển toàn diện nhất giải đấu năm nay với 5 trận bất bại, ghi được 7 bàn và không bị thủng lưới. Thành tích xuất sắc này giúp thủ thành Unai Simon đi vào lịch sử với tư cách người gác đền có phong độ ổn định nhất. Đoàn quân của HLV De la Fuente thắng cả 4 trận gần đây mà không để đối thủ ghi bàn, kỷ lục phòng ngự mà chỉ có các đội lọt vào tứ kết World Cup 2026 mới đạt được.

Sức mạnh của La Roja không chỉ dừng lại ở hàng thủ mà còn là khả năng định đoạt trận bóng trong thời điểm ngặt nghèo. Bàn thắng phút bù giờ của Mikel Merino vào lưới tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 vừa qua đã chứng minh bản lĩnh ứng cử viên vô địch. Chiến thắng này giúp họ tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại kéo dài từ chung kết UEFA National League 2025, khẳng định vị thế của một đội bóng gắn kết và khó bị đánh bại.

Diễn biến phong độ tuyển Bỉ

Đối thủ của Tây Ban Nha là tuyển Bỉ vừa mới đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1. Đoàn quân của HLV trưởng Rudi Garcia đã kết hợp hoàn hảo giữa sự di chuyển linh hoạt của Deketelaere với kỹ năng dứt điểm chuẩn xác của Romelu Lukaku. Lối chơi phòng ngự chắc chắn đã giúp họ kiểm soát phần lớn sức ép từ tuyển Mỹ, tạo tiền đề cho các pha phản công hiệu quả.

Quỷ đỏ chứng tỏ họ có đội hình chất lượng ở mọi vị trí trên sân cỏ. Ghi được tổng 9 bàn trong 5 trận đấu tại World Cup 2026, hàng công của Bỉ đang có điểm rơi phong độ cao. Sự tự tin sau thắng đậm tại vòng knock-out đầu tiên sẽ là vũ khí giúp họ tự tin đối đầu với hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha.

Thống kê con số thú vị về hai đội bóng Tây Ban Nha – Bỉ

Lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia này luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Dưới đây, Xoilac cập nhật những số liệu thống kê quan trọng giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuộc đối đầu này.

Chỉ số quan trọng về hai tuyển Tây Ban Nha – Bỉ

Thông số Chi tiết Duyên nợ World Cup Tái hiện tứ kết năm 1986, Bỉ thắng Tây Ban Nha đá phạt đền sau khi hòa 1-1 Thành tích lịch sử Tây Ban Nha thắng Bỉ tại vòng bảng World Cup 1990 với tỷ số 2-1 Bản lĩnh ngược dòng Bỉ từng bị đội Senegal dẫn tỷ số 2-0 đến phút 86 nhưng vẫn thắng ngược chung cuộc 3-2. Chiều sâu đội hình Cầu thủ Mikel Merino của Tây Ban Nha ghi bàn quyết định sau khi vào sân từ ghế dự bị Ngôi sao bùng nổ Deketelaere của tuyển Bỉ ghi 2 bàn, 1 kiến tạo trong trận loại tuyển Mỹ với tỷ số 4-1

Theo giới chuyên môn, cuộc chạm trán sắp tới là nơi để các cá nhân xuất sắc khẳng định giá trị bản thân. Sự cân bằng giữa kinh nghiệm, sức trẻ của hai bên hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận giằng co kéo dài đến tận phút cuối.

Nhận định tỷ lệ kèo cuộc đại chiến Tây Ban Nha – Bỉ

Dữ liệu hiện đang nghiêng về một thế trận kiểm soát bóng từ đại diện xứ sở Bò tót. Tỷ lệ kèo châu Á hiện đang để Tây Ban Nha chấp nhẹ, phản ánh sự đánh giá cao về khả năng tổ chức lối chơi của HLV trưởng De la Fuente. Tuy nhiên, mức kèo tài xỉu lại khá thấp do tính chất quan trọng của một trận tứ kết, nơi cả hai đều không muốn mắc sai lầm sớm.

Phân tích tỷ lệ kèo chấp Tây Ban Nha – Bỉ

Tuyển Tây Ban Nha sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên đến 65%, điều này có thể dẫn đến số lượng phạt góc vượt trội. Tuy nhiên, Bỉ lại nguy hiểm trong tình huống chuyển trạng thái nhanh, nơi Lukaku có thể tận dụng tối đa sức càn lướt. Người chơi cần lưu ý, Tây Ban Nha chưa để thủng lưới, nhưng hàng công của Bỉ lại ghi đến 9 bàn, báo hiệu một cuộc đọ sức căng thẳng.

Loại kèo Lựa chọn đề xuất Tỷ lệ dự đoán Kèo châu Á Tây Ban Nha (-0.25) Tây Ban Nha thắng Kèo 1×2 Tây Ban Nha thắng Chọn cửa 1 Kèo phạt góc Tài phạt góc Trên 9.5 quả Tỷ số chính xác Tây Ban Nha 2-1 Bỉ Tỷ lệ ăn cao

Kết luận

Nhận định Tây Ban Nha – Bỉ vào lúc 02:00 ngày 11/07 dự báo một chiến thắng sát nút dành cho đoàn quân của HLV trưởng De la Fuente nhờ bản lĩnh thép ở hàng phòng ngự. Dù Bỉ đang có phong độ ghi bàn ấn tượng, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tuyệt vời của các tiền vệ Tây Ban Nha sẽ là yếu tố để hóa giải sức mạnh của Quỷ đỏ. Theo Xoilac, kết quả 2-1 nghiêng về La Roja sẽ là kịch bản hợp lý nhất cho cuộc đọ sức này.